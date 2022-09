Heller y un posible retorno al fútbol: Necesito tiempo para analizarlo porque salí bastante golpeado

El ex presidente de Universidad de Chile Carlos Heller recordó su abrupta salida del fútbol, aunque aseguró que está reconsiderando la idea de regresar, en Iberia de Los Angeles.

En una transmisión oficial de la Municipalidad de Los Angeles del Rally Mobil, el ex controlador de Azul Azul dijo: "Hay mucho que pensar, mucho paño que cortar. Necesito tiempo para analizarlo. Salí del fútbol y me prometí no estar nunca más, porque salí bastante golpeado. Me trataron muy mal. Fue duro, pero me duele cuando veo a Iberia que no le está yendo bien".

"Cuando paso fuera del estadio las patitas me tiemblan para volver, pero no sé, lo tengo que meditar", dijo.

"Son sentimientos encontrados, ver a tanta gente y acordarse de Iberia. Mucho recuerdo, mucho cariño, mucho corazón. Mucha gente me pregunta '¿qué vamos a hacer con Iberia?'. Me voy a ir esta noche a hablar con la almohada, mucho", añadió Heller.