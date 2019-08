Henríquez: Fue un empate con gusto a poco porque necesitamos ganar para salir del fondo

Angelo Henríquez volvió a ser considerado como titular en Universidad de Chile después de tres meses, y respondió a la confianza del actual entrenador Hernán Caputto con el gol que resolvió el clasico ante Universidad Católica en 1-1.

Pese a que en su retorno al campo de juego el ariete tuvo una algería dentro de la cancha, quedó con senaciones contrapuestas al finalizar el partido, ya que el repartir puntos le sirvió de poco a la U, que se mantuvo frente a la zona de descenso directo.

"Es un empate con gusto a poco, nosotros necesitamos ganar para salir del fondo, merecimos la victoria por tener más situaciones, pero el fútbol es así y hay que seguir trabajando", dijo el formado en la tienda azul.

"Me sentí bien, el primer tiempo empezamos muy bien, y después por ahí Católica tuvo el control pero no nos afectó. Al final lo que queda es el punto que suma, en esta posición mala en la que estamos", agregó.

Antes de retirarse del Estacio Nacional, donde se llevó a cabo el encuentro, Henriquez también aclaró que "nunca estuve a punto de irme de la U, no pensé en salir de acá, me enfoqué en trabajar para poder se un aporte y ahora se me dio".

El defensor Matías Rodríguez también declaró tras el encuentro y se alineó a lo que dijo su compañero.

"Tuvimos más situaciones, manejamos el partido, y nos vamos con el gusto de que pudo ser para nosotros", sostuvo.

Destacó además las múltiples llegadas al arco de la U y lamentó que solo se concretara un gol: "Está faltando que entre la pelota, esto se gana con goles, estamos creando situaciones y eso es lo bueno. A los chicos les va a comenzar a entrar la pelota, porque vienen trabajando muy bien", consideró.

Así, Rodríguez reiteró su sensación agriduce por el empate, aunque valoró el juego ante el puntero del Campeonato Nacional como "uno de los mejores partidos que hemos hecho en el año".