Hernán Caputto: Cuando termine esta fecha veremos si el punto nos sirve

Universidad de Chile igualó 1-1 con Unión Española en la vigésimo primera fecha del Campeonato Nacional y se estancó en el 14° lugar de la tabla, justo sobre la zona de descenso. El entrenador azul Hernán Caputo expresó que la unidad obtenida ante los "hispanos" será valorada solo cuando termine la fecha, ya que debe estar pendiente a los resultados del resto de los equipos en la parte baja.

"Los puntos sirven, pero queremos sumar de a tres, eso es una realidad. Cuando termine esta fecha veremos si ese punto nos sirve o no. Haremos el esfuerzo por ir por los tres puntos", comentó el DT.

Sobre el partido en el Estadio Santa Laura, el timonel de los laicos sostuvo: "Cuando convertimos, quisimos tener más el balón y no pudimos. Se emparejó y ellos tuvieron más llegadas antes del 1-1. También tuvimos la ocasión de Leonardo Fernández, pero no nos adueñamos del juego".

Para justificar el resultado, Caputto señaló que "hay factores anímicos, no solo físicos que te generan esto". Para el técnico, la U realizó un buen juego en líneas generales, en el que evitó replegarse y tuvo dominio en el primer tiempo, aunque sin poder generar de forma efectiva en el arco de Unión.

Afirmó además que la idea era encontrar el gol en los momentos en que la U dominaba el juego: "Debimos encontrar el gol en los primeros 15 minutos y no se nos dio, lo encontramos en otro momento. Son cosas que se trabajan y confiamos en nuestros jugadores".

"No se puede jugar 90 minutos con la misma intensidad. En el inicio Unión no encontraba línea de pase. Por momentos nos adueñamos del juego y debemos seguir insistiendo en eso, es lo que pretendemos y trabajaremos por eso. Queremos ganar y sentimos que debemos ir en busca del resultado. No perdimos, pero ansiamos los tres puntos", finalizó.