Hernán Caputto: Llegamos cuando la U estaba en el fondo y la dejamos quinta, eso reconforta

El hasta el viernes pasado técnico de Universidad de Chile, Hernán Caputto, aseguró que no quedó sorprendido con su salida del club pese a que siente que dejó un legado y a que tomó al equipo cuando estaba último en 2019 y se va dejándolo en la quinta posición del Campeonato 2020.

"No me arrepiento de ningún paso que di, que quede claro. Llegué a un proyecto de largo plazo, pero las oportunidades, como ha sido en mi vida, las tomo con atrevimiento y eso primó ahora también. Igualmente se continuó lo que empezamos. Firmaron contrato más de ocho juveniles, siete debutaron en el profesionalismo, y las selecciones nacionales hoy tienen más jugadores de la U", dijo de entrada Caputto en entrevista con El Mercurio.

"Tomamos el primer equipo en momentos muy complicados, en los últimos lugares y hoy entregamos el equipo en una posición muy diferente, quinto. Ya quisiera yo haber tomado el equipo estando quinto. Pasaron tres técnicos el año pasado y fui el único que sacó al equipo del penúltimo lugar. Mi evaluación es que con mi cuerpo técnico llegamos cuando la U estaba en el fondo y la dejamos quinta. Eso muy positivo y reconforta", añadió el ex arquero.

Caputto dijo no estar sorprendido con su salida, aunque sí lamenta "que no se terminara el proyecto, porque quedaban 17 fechas".

"Este año fui partícipe de los acuerdos para las rebajas salariales en el club para que no trajera daños colaterales, como aún pasa en otros equipos. Eso me deja tranquilo. Siento que dejamos un legado no solo en la cancha. Dejamos a la U en zona de copas y estuvimos 11 fechas invictos", agregó.

Respecto a las variables que influyeron en el irregular rendimiento del equipo luego de la pandemia, Caputto explicó que "estábamos jugando como podíamos y no como queríamos, por diferentes cosas, lo que no es una excusa, es una realidad. Yo quería jugar mejor, pero tuvimos lesionados muy importantes, como Pablo Aránguiz, lo que se sumó a los cambios administrativos en el club".

"Eso generó modificaciones en la estructura y se vieron reflejadas en las personas que tenían relación conmigo. Hubo acuerdos antes de la pandemia y con los cambios no se concretaron", expresó Caputto quien no descarta dirigir en inferiores aunque "espero volver a dirigir en Primera".