Hernán Caputto: Me gusta como jugamos, tenemos una idea y sabemos qué proponemos

Hernán Caputto, técnico de Universidad de Chile, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre el presente de los azules en el Campeonato Nacional, sus objetivos desde que tomó el desafío en la banca y la tranquilidad que siente junto a sus dirigidos al saber que el equipo tiene una idea de juego.

"Me gusta como juega el equipo, creemos que podemos mejorar, seguir creciendo. Tenemos una idea, sabemos a qué jugamos, qué proponemos y eso le da una tranquilidad al equipo", declaró el entrenador.

A nivel personal, manifestó que siempre aspira a lo grande y que "subir en la tabla, y como consecuencia tener una clasificación internacional, bienvenido sea. Pero el primer paso para nosotros es salir de los puestos incómodos".

Del mismo modo, descartó sentir presión por la situación que vive la U peleando por evitar el descenso. "No acostumbro a usar la palabra presión, pero si mucha responsabilidad, por la historia del club".

"Estoy con muchas ganas, tranquilidad y felicidad de estar en este lugar y entregar todas las herramientas para que los jugadores estén de la mejor manera. Y no veo que tomar el equipo fuera un fierro caliente, sino como una oportunidad, un desafío", aseveró.

"Tenemos equipo para estar en un lugar mucho mejor"

Respecto a su plantel, Caputto valoró el compromiso de los referentes "Con ganas de aportar y salir de esta situación", y remarcó que "tenemos equipo para estar en un lugar mucho mejor de la tabla".

"Siento que el equipo va creciendo, hemos merecido ganar los últimos partidos, pero el fútbol no es de merecimientos. Hay un convencimiento y creo que más temprano que tarde llegarán los resultados. Hay que tener tranquilidad y no ser impacientes. La ansiedad no es beneficiosa", sostuvo.

Por último, evitó hablar sobre la oncena que jugará ante Cobresal este próximo sábado en la Copa Chile.

"Este jueves sabremos el equipo que pueda jugar el fin de semana, y tanto Johnny (Herrera) como otros jugadores tienen posibilidad de jugar", finalizó.