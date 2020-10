Hernán Caputto: No creo que seamos dependientes de Montillo y Larrivey

El técnico de Universidad de Chile, Hernán Caputto, valoró el triunfo por 3-0 sobre Deportes La Serena y descartó que el nivel del equipo pase exclusivamente por el rendimiento de Walter Montillo y Joaquín Larrivey, quien aportó dos goles y una asistencia en esta jornada.

"No siento que haya una dependencia de Montillo y Larrivey, sí son jugadores muy importantes. Ambos hicieron un muy buen partido", señaló Caputto en conferencia de prensa en el Estadio Nacional.

Además, el estratego señaló que "encontré cosas muy positivas en el partido. Ganar es muy importante, mantener la racha de local y el recambio de jugadores. Hoy fuimos de menos a más y terminamos de forma muy contundente el partido".

"El equipo se soltó en el segundo tiempo y probablemente pudimos convertir algún gol más. Me quedo satisfecho con el rendimiento de los jugadores, pero ya hay que pensar en el próximo partido e ir a ganarlo (el jueves contra Antofagasta)", añadió.

También volvió a análisis individuales y se refirió en particular a Jean Beausejour: "El tema de Jean me pone muy contento, eso hace bien. No comparto que sea el mejor partido porque ha tenido otros muy buenos, quizás el desfase del torneo cambia la percepción", agregando sobre el juvenil Mauricio Morales que "lo conozco desde los 14 años en la selección y no me sorprende su buen nivel".

Finalmente dijo que no estaba preocupado por las caídas ante Unión Española y Universidad Católica: "No hay intranquilidad. El tema de perder o ganar no cambia ni perspectiva. Sí nos ayuda en la confianza".