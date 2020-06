Hernán Caputto: No tengo la certeza de que vamos a volver a jugar el 31 de julio

El entrenador de Universidad de Chile, Hernán Caputto, puso en duda que el 31 de julio sea la fecha definitiva para el regreso del fútbol nacional, pues queda poco tiempo y la crisis sanitaria se mantiene en nuestro país.

"Si yo pudiese decidirlo, creo que se necesitan más semanas para estar a punto, para empezar la competencia con bastantes partidos seguidos. Siempre tenemos que adaptarnos a algunas cosas, pero hoy estamos muy justos con el 31 de julio y la fecha del regreso a las prácticas", señaló a través de una conferencia de prensa.

"Queremos tener una seguridad de cuándo empezar los entrenamientos y el torneo. Hay una fecha, pero no se ratifica todavía con seguridad. En lo que a mí respecta, quisiera la información segura", complementó.

"Soy muy optimista, pero también soy realista y veo que no encuentro un comunicado todavía que ratifique con seguridad que vamos a empezar el 31 de julio, por lo tanto hoy no tengo la certeza que vamos a empezar el 31 de julio, más del 60 por ciento de los equipos no hemos empezado a entrenar", cuestionó.

También Caputto se refirió al volante Pablo Aránguiz, acerca del que indicó que "yo hice que viniera, junto a los directivos del club. Lo queremos disfrutar, ojalá por mucho tiempo. Los dirigentes también están muy contentos con lo que ha hecho, y vislumbrar más allá de diciembre es difícil, pero ansío que pueda estar mucho tiempo en el club", afirmó.