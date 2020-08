Hernán Caputto: Queremos ser locales en el Estadio Nacional y esperemos que así sea

Hernán Caputto, director técnico de Universidad de Chile, se refirió al regreso del fútbol y advirtió que como equipo la intención es poder jugar los encuentros de local en el Estadio Nacional de Santiago, aunque saben que es complicado por lo que deben tener otras alternativas.

"Se fue a visitar el Santa Laura que tiene las optimas condiciones para poder jugar. Principalmente, lo que buscamos nosotros es el campo que esté en muy buenas condiciones y lo estaba. Después, todo lo que es sanitario, vestuario y lo demás se ha implementado, que es lo que recibí yo de la gente que fue a visitarlo", deslizó.

"Uno quiere jugar en el Nacional, esperemos que así sea. Pero hay fuerzas mayores que pueden generar que eso no ocurra. Entonces debemos tener ojalá un plan B o un plan C por cualquier eventualidad", agregó.

Respecto al presente del equipo, el ex arquero aseguró que "no hay grandes cosas que me inquieten. Sí lo que me interesa y como a todos, es que podamos comenzar el próximo fin de semana, creo que eso sería muy bueno".

"Nuestro objetivo es continuar y mejorar lo que veníamos haciendo en la primera parte del torneo y como siempre aspirar a lo máximo con el club que es estar en las primera posiciones. Siempre con un fútbol atractivo en lo que genera la proposición de los partidos, con un ataque constante. Ese fortalecimiento humano que hemos logrado tenemos que llevarlo al campo de juego", complementó.

Caputto, finalmente, señaló que "ante los protocolos nos tendremos que acostumbrar, se harán charlas con las ternas arbitrales y de la ANFP para generarnos con seguridad todas estas reglas y normas. Esperemos que de a poco tengamos un buen fútbol y la intensidad del juego irá con el tiempo".

Universidad de Chile tendrá su reestreno en el torneo el próximo domingo a las 16:00 horas como visita ante Palestino en el Estadio San Carlos de Apoquindo.