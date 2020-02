Hernán Caputto: Quiero muchísimo a Mario Salas y siento mucho su salida de Colo Colo

El entrenador de Universidad de Chile, Hernán Caputto, lamentó la partida de Mario Salas de Colo Colo, luego de que esta semana fuera desvinculado del elenco "albo" por malos resultados.

En conversación con El Mercurio, el DT de los azules dijo que "respeto y quiero muchísimo a Mario, crecí con él en la selección. Siento mucho su salida. No puedo opinar de lo que pasa en Colo Colo, porque no sé qué ocurre en su interna".

Al ser consultado si le complica que sus dirigidos sean llamados a la Roja, el estratega dijo que "para mí no es tema. No lo hubiese sido si estuviésemos en la Copa ni tampoco ahora".

"Siempre la prioridad es de la selección, aunque dejo claro que cuando tengamos algún torneo (internacional) será conversado a nivel dirigencial y, en mi caso, con Reinaldo Rueda o Patricio Ormazábal", señaló.

Al técnico igualmente se le preguntó si le molesta que Johnny Herrera lo haya "repasado" hace unos días, a lo que respondió: "No voy a opinar sobre un tema que ya pasó. Johnny no es tema. Lo respeto por su trayectoria y prefiero no hablar. No hemos hablado más desde que salió".