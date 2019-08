Hernán Caputto: Se debe evaluar entre todas las partes si llega alguien nuevo o sigo yo

Tras su triunfal debut como técnico interino de Universidad de Chile, Hernán Caputto manifestó su posición respecto a una posible continuidad en el cargo, mencionando que pese a que tuvo una positiva semana de trabajo, no le han notificado si es que seguirá en la banca de los azules.

A pesar que el mismo presidente de Azul Azul, José Luis Navarrete, lo confirmó en la labor, el ex entrenador de la selección chilena sub 17 comentó en rueda de prensa que: "No me han notificado nada. Luego de hoy veremos lo que decidimos en conjunto. Siempre he dicho que no sea una decisión unilateral".

"Por la situación en la que estaba el club se debe tomar una decisión acertada. Si llega alguien nuevo o sigo yo, tiene que evaluarse entre todas las partes", subrayó.

Respecto a lo exhibido por los azules en la victoria sobre Antofagasta, el estratega declaró que: "Hicimos un primer tiempo muy intenso y agresivo a la hora de recuperar el balón. En general, el partido me reconforta porque hubo un buen trabajo".

"La entrega fue total. Teníamos un rival directo por la posición que compartíamos y sacamos adelante el resultado de una muy buena manera", complementó.

Consultado por cómo ayuda anímicamente el triunfo a la U, apuntó a que: "Encontré un equipo con unas ganas increíbles y una actitud maravillosa. Esto descomprime un poco todas las emociones en momentos como el que se encontraba el club".

Por último, Caputto destacó que: "Se coronó una semana muy buena de trabajo. Lo que hace la hinchada es increíble y les mando un abrazo por la incondicionalidad que tienen. Hoy el apoyo fue increíble y el equipo lo sintió".

"Agradezco esta semana de mucho aprendizaje y experiencia. Lo más importante era salir de la zona en la que estábamos y se logró con un gran partido", concluyó.