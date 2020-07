Hernán Caputto sobre eventual renovación: No he conversado con la dirigencia

El técnico de Universidad de Chile, Hernán Caputto, conversó este viernes con la prensa a través de videoconferencia, y aseguró que pese a que a final de año vence su contrato con el elenco azul, no se ha sentado a conversar para una eventual renovación dado que está priorizando lo grupal.

"Ayer (jueves) 2 de julio se cumplió un año desde que llegué a la U y feliz de haber tomado esa decisión, porque que cada día siento que fue la más acertada. Y viendo todo lo que está pasando, siempre la evaluación está en el torneo y en la cancha, pero a veces el entrenador tiene cosas diferentes que son en la gestión, o cosas externas a la cancha. También fui evaluado así el año pasado", dijo Caputto.

"Uno quiere estar mucho tiempo en el club y siempre he tomado un rol protagónico a la hora de tomar decisiones, y siempre en consenso con la dirigencia. Ojalá volvamos pronto a jugar, porque ahí siempre somos evaluados, en el caso de los técnicos partido a partido, pero te puedo decir que no he conversado con la dirigencia, por un tema personal, dado que hoy priorizamos más el conjunto que lo personal", completó.

Caputto comentó también el presente del club y aseguró que todos los exámenes PCR salieron negativos, adelantando que el club tiene listos los protocolos de cara a un eventual retorno a los entrenamientos.

"La realidad es que nos hemos hecho los exámenes entre martes y miércoles, y por suerte salió todo bien. Eso es importante, eso da cosas positivas para el club. Está el protocolo y todo lo referido a cómo vamos a iniciar los entrenamientos, y también el detalle de cómo serán las prácticas, pero esperamos el permiso del Ministerio de Salud, a través de la carta que hizo la ANFP, o el levantamiento de la cuarentena", comentó.

"Nosotros estamos muy conformes con los protocolos. Todas la áreas del club han participado de los folletos con los espacios a usar, con los entrenamientos, y estamos muy seguros de eso, y esperaremos que todo esto minimice los contagios", añadió.

Caputto reconoció que hay una cierta ansiedad por poder volver a entrenar: "Nosotros estamos acostumbrados a hacer nuestro trabajo al aire libre y están las ganas de estar en cancha, pero los muchachos tiene muy claro lo que está sucediendo. La verdad vuelvo, a decir, el profesionalismo, la tolerancia la han mostrado entendiendo que esto es a nivel mundial", comentó Caputto, quien reiteró su deseo de que sean más de cuatro semanas las usadas en entrenamiento para retomar la competencia.

"Lo ideal sería más de cuatro semanas, pero con cuatro semanas sería aceptable para poder competir en óptimas condiciones, y habrá que esperar lo que acontece. Todavía no se pronuncian, y una vez pase eso, se verá postergar o ratificar la fecha del 31 de julio", comentó.

"No lo decido yo, pero sí puedo decir que hay que entrenar cuatro o seis semanas. No lo digo yo, es algo médico, científico. Creo que eso es muy importante, esperamos que eso se pueda cumplir por el bien del fútbol. Eso sería lo mejor", cerró.