Hernán Caputto sobre posible regreso de Gabriel Torres: No es algo que yo haya pedido

El entrenador de Universidad de Chile, Hernán Caputto, aclaró que de momento no ha pedido el regreso del futbolista panameño Gabriel Torres, quien está a préstamo en Independiente del Valle, y que tampoco han hablado sobre posibles incorporaciones para la próxima temporada.

"Sinceramente no es un tema que hemos conversado. Sí estamos atentos a lo que sucede en la actualidad, sobre el término de su préstamo y demás, y que es un jugador del club", indicó con respecto al atacante.

"Sé que está la posiblidad de su continuidad ahí en el club, pero no hay mucho más que decir. No es un tema que yo he pedido, o no", argumentó Caputto.

"Respeto muchísimo lo que ha hecho allá y si el club ve la necesidad, lo verá así. Tiene condiciones muy importantes, el entrenador de Independiente le sacó rendimiento jugando y está la opción de seguir. Yo digo que es un jugador interesante, por algo el club invirtió en su momento para comprar su pase", agregó.

Con respecto a posibles refuerzos, afirmó que "el tema de las contrataciones siempre uno puede verlas, pero hoy no es algo que prime".

"Primero, porque estoy muy conforme con el plantel, con todos los jugadores, y después porque ha habido ciertos temas económicos ya hablados con respecto al club, que hay cosas que son más importantes hoy, pero como no hay una necesidad urgente, eso no lo veo", complementó el DT del equipo "laico".

En ese sentido, sostuvo que "en cuanto al futuro, seguro puede pasar. El mercado debe tener inconvenientens, probablemente, pero es algo que no vemos en lo imnediato. Nos estamos preocupando de reforzar y sostener al equiopo y el club para que estemos preparados para el retorno a los entrenamientos de la mejor manera", cerró.