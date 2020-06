Hernán Caputto: Tener una fecha de regreso al torneo, da cierta tranquilidad mental

El entrenador de Universidad de Chile, Hernán Caputto, brindó una conferencia de prensa este viernes en la que manifestó su tranquilidad por la fecha dispuesta por las autoridades del fútbol chileno (31 de julio) para el retorno del fútbol.

"Tener una fecha de regreso al torneo, da cierta tranquilidad mental, porque te dan ganas de llegar a ella. Nos da posicionamiento, así que ha sido beneficioso. El regreso a los entrenamientos es imposible en las regiones con cuarentena. Hay equipos que lo han podido hacer en otras regiones", expresó el entrenador.

Asimismo, Caputto aseguró que "uno siempre trata de ser optimista, pensar que queda menos para el regreso. Como líder, uno tiene que estar de la mejor manera, pero también tiene que ser auténtico, mostrar si hay momentos en que uno no está bien. Saber que mi familia está bien, o que la familia de los jugadores está bien, te da fuerzas".

Sobre el estado emocional de sus dirigidos, el ex portero señaló que "nosotros hacemos encuestas cada 10 o 15 días para saber como están. Ahora se va a hacer una general, a nivel de fútbol chileno. Nosotros estamos pendientes del estado psicológico de los chicos".

Caputto, también señaló que "uno planifica para continuar lo que estaba haciendo, progresivamente, con sus recaudos, para evitar lesiones. Vamos a tener la paciencia necesaria cuando vuelva el torneo para entender que va a haber adaptación. Y el que tenga un buen sostén emocional, probablemente va a tener cierta ventaja".

El entranenador, finalmente, habló de la opción de Fernando De Paul de partir al fútbol mexicano. "Es difícil hablar de supuestos y de cosas que no están concretas. El club no ha recibido nada formal. Sería muy cauto porque no puedo hablar de supuestos", cerró.