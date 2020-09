Hernán Caputto: Walter Montillo llegará de buena manera al duelo con Unión

El entrenador de Universidad de Chile, Hernán Caputto, aseguró que el volante argentino Walter Montillo llegará en buenas condiciones al encuentro de este domingo ante Unión Española, pese a que entrenó de manera diferenciada el jueves y este viernes.

"Ayer y hoy entrenó diferenciado, pero tiene que ver con sobrecargas normales que a veces se generan. Queremos que llegue al partido y llegará de buena manera", avisó el técnico de los azules.

El adiestrador del conjunto estudiantil también seguró que ante los rojos "va a ser un buen partido desde lo que proponemos y lo que ha propuesto Unión con Ronald -Fuentes-. Vamos a ir a buscar el partido, independiente de la cancha".

Igualmente postuló que "lo que me interesa es que vayamos creciendo en lo futbolístico, subiendo el nivel individual, porque eso mejora el comportamiento colectivo. El tema principal es ser más contundentes con nuestro juego, eso será fundamental para ganar el partido".

Además, se refirió a la opción de enfrentar a los "hispanos" y luego a U. Católica, que lidera el torneo, señalando que "con estos rivales estamos parejos en las posiciones. Uno anhela siempre ganar para ir acortando distancia en este caso al primer puesto.

"Calera ya pasó nuestro puntaje, creo que lo más importante es seguir creciendo como equipo, eso ha llevado a seguir escalando posiciones. Debemos seguir haciéndolo. Estar en U. de Chile es aspirar siempre a lo máximo. Con respecto a los rivales, mientras vayamos creciendo como equipo eso nos va afiatando y buscando nuestro objetivo que es estar siempre en los primeros puestos", indicó.

Luego de informar que Gonzalo Espinoza será titular, se mostró satisfecho por recuperar jugadores como Sebastián Galani: "Es importante recuperar a varios jugadores, no solo a Sebastián que se pone en plenitud de forma. No se me genera una dificultad, se genera una oportunidad de tener a todos los jugadores aptos para competir de la manera que merece U. de Chile".

También sostuvo que "tener al goleador del torneo siempre es muy importante para un equipo" y luego agregó en relación a la inminente venta de acciones de Carlos Heller que el empresario " es una persona que siempre ha estado cerca del club y hoy como accionista mayoritario también lo es. Esperemos, veremos cómo se resuelve y es un tema que no hablamos tan profundo, pero se sabe".

La U enfrenta a U. Española este domingo desde las 16:00 horas en el Estadio Santa Laura.