Hernán Galindez: Estamos contentos por ser punteros, pero sabemos que hay que mejorar

El arquero de Universidad de Chile, Hernán Galindez, comentó el nivel de los azules en el inicio del Campeonato Nacional y aseguró que el duelo ante Deportes Antofagasta dejó variado trabajo en la estantería azul a sabiendas que hay muchas cosas por mejorar, aunque sin olvidar que son líderes con seis puntos.

"Hoy (martes) en la previa del entrenamiento hubo una charla para revisar errores y cosas buenas. La mayoría queda en reserva, pero sí entendemos que no fue el funcionamiento que queríamos. Sabemos que hay cosas por mejorar", dijo el arquero ecuatoriano.

"Llevamos un mes y 10 días de trabajo, con jugadores que se han incorporado en las últimas semanas, entonces no es fácil. Hay cosas por mejorar, como es la tenencia de balón, ese día con un hombre de más perdimos el balón y eso no nos puede suceder y hay formas de mejorar. Lo hemos hablado y conscientes de eso", añadió.

"Lo bueno es que hay material para que mejorar, hay un gran plantel con una gran competencia interna en el puesto por puesto y eso hace que todos mejoren su nivel, pero sabemos que lleva un tiempo. Está claro que no hemos llevado al nivel óptimo", complementó Galindez, quien se ilusiona con haber sumado dos victorias.

"No hay que menospreciar los seis puntos que tenemos, pero también hay que ver la forma. Estamos contentos por ser punteros, pero sabemos que hay que mejorar, y me ilusiona pensar que cuando lleguemos a un nivel óptimo será más fácil cerrar los partidos y no sufrir hasta el último minuto, como ocurrió en el último partido", añadió.

Pese a haber exhibido un gran nivel, Galindez siente que no ha rendido de la mejor manera.

"Mi funcionamiento creo que ha sido bueno. Nunca puedo decir que es excelente cuando he recibido goles. Siempre hay cosas que mejorar", sentenció.

"Me cuesta decir que soy un referente. Yo hago mi trabajo lo mejor que puedo. Parte de mi trabajo es hablar y dar indicaciones, no es que considero o mi intención es llegar a ser un referente. Trato en mi experiencia ayudar a mis compañeros", completó.