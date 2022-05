Hernán Galíndez evalúa dejar U. de Chile tras recibir amenazas de muerte para él y su familia

El portero de Universidad de Chile Hernán Galíndez evalúa finalizar de forma anticipada su vínculo con el elenco "azul", luego de recibir amenazas de muerte en las últimas semanas, tanto para él como para su familia.

Así lo comentó su representante Rodrigo Abadie a El Mercurio: "Está contento en la U, porque está en el club más grande de Chile y la hinchada es impresionante, pero todo esto de las amenazas le ha generado mucha incomodidad. Y sí, Hernán está evaluando una salida, por las amenazas en contra de su familia, por la seguridad de su mujer y sus hijos".

"Efectivamente estamos evaluando este escenario por un motivo de fuerza mayor, y no porque el jugador quiera marcharse. Reitero: él está contento, pero las amenazas no son menores. Son cosas para tomarlas en serio, porque uno no sabe qué puede pasar. Y por eso mismo es que estamos evaluando la salida", cerró.

Un compañero de Galíndez, aseguró al mismo medio: "No tengo redes sociales, pero me entero del tenor de las críticas o amenazas que hacen algunos. Uno puede sobrellevar esto como jugador, pero es más complicado cuando amenazan a tu familia, con datos o fotos de tu entorno familiar".

En Azul Azul no ven con buenos ojos la salida del ecuatoriano, debido a que es uno de los pocos refuerzos que han rendido y quien, seguramente, será titular este sábado a las 17:30 horas (21:30 GMT) contra Deportes La Serena.