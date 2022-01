Hernán Galindez: Hasta el día de hoy me encaran por lo que pasó en Rosario Central

El flamante arquero de Universidad de Chile, Hernán Galindez, reconoció que hasta el día de hoy algunos hinchas de Rosario Central le recuerdan su responsabilidad en el descenso del club a Segunda División en Argentina.

"Estuve a punto de dejar el fútbol después de mi paso por Rosario Central. Jamás me he quitado la responsabilidadi que tuve en esa oportunidad. Atajé muy mal en esos dos partidos. Mentalmente no estaba para jugar esos partidos, pero pasaron el límite cuando se metieron con mi familia", recordó sobre los duelos con All Boys que condenaron a los "canallas".

"Hasta el día de hoy me escriben por las redes sociales o alguien me encara por lo que pasó en Central. Me siguen recordando que no me quieren", continuó.

"Son cosas que lamentablemente no se pueden cambiar. Reconocí que no estuve a la altura, pero a veces la gente es difícil de hacerla entender. Me dicen que vuelva a Central a tener una revancha, pero no va a pasar porque yo no quiero y hay personas que tampoco quieren", complementó.

Luego, dijo que "no puedo olvidar que amenazaron a mi familia, a mi abuela y pintaron la casa de mis papás. Todas las personas podemos pasar por cosas duras. Yo dije que si no me iba bien en primer año en Ecuador, no iba a seguir jugando al fútbol. Pero hay que seguir intentando", completó.