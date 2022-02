Hernán Galindez: No trato de reemplazar ni ponerme a la altura de quienes estuvieron antes en este arco

El arquero de Universidad de Chile Hernán Galindez aseguró que su intención en el cuadro azul no es reemplazar ni ponerse a la altura de ninguno de los arqueros con pasado glorioso en el elenco laico.

"La responsabilidad la siento por jugar en un club tan grande como éste y tener que responder, y demostrar todos los fines de semana por qué se fijaron en mí y me trajeron. Sé que Vargas es argentino y llegó desde Emelec, y sé que no hubo muchos arqueros. Es una particularidad del club", indicó.

"No trato de reemplazar a nadie ni quiero ponerme a la altura de nadie. Sólo trato de hacer mi trabajo lo mejor posible y responder. Siento una responsabilidad, pero no por tener que llegar a la altura de quienes estuvieron antes que yo en este arco, sino por defender mi trabajo, mi prestigio y demostrar por qué me eligieron", agregó.

En esa línea, aseguró que pese a su gran rendimiento advirtió que "aún adaptándome, pero entendiendo ya la importancia de este equipo y de la institución, en el país y a nivel internacional. Tratando, también, de responder y de ser aporte".

"Me ha sorprendido gratamente. No sólo encontré lo que esperaba, sino que también hubo cosas que me sorprendieron a nivel institucional, como la cantidad de gente que sigue al club, lo fanáticos que son y cómo lo hacen vivir en toda circunstancia. Eso sí me llamó la atención. Por eso digo que trato de disfrutar todos los días de esto, porque siento que es un privilegio jugar en este tipo de equipo", agregó.

Finalmente, en cuanto a las metas de la U apuntó que "tenemos el objetivo, como todos, de pelear lo más alto que se pueda. Lo máximo sería salir campeones. Por supuesto que eso no va a ser fácil, pues aún tenemos muchas cosas que mejorar, pero apuntamos a eso. El torneo es muy competitivo, hay equipos muy buenos, se han visto buenos rendimientos y eso dice que no va a ser fácil ningún partido: habrá que ir fecha a fecha para devolverle a la U el prestigio que siempre tuvo y, siendo uno de los grandes del país, debe pelear los primeros puestos".