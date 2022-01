Hernán Galíndez: Quiero ser aporte y no vengo a compararme con Johnny Herrera

El arquero ecuatoriano de Universidad de Chile, Hernán Galíndez, se refirió a su llegada al cuadro azul y aseguró que su objetivo es aportar para que el equipo luche por los primeros lugares, obviando las comparaciones con Johnny Herrera, el último referente del conjunto laico.

"La verdad es que no vengo a pensar en eso (en las comparaciones). No es mi trabajo pensar en eso. No vengo a reemplazar a nadie. Me contrataron y trataré de dar lo mejor de mí y por eso no entro en polémicas. Jamás me pondré a la altura de ningún arquero que estuvo antes y se lo dije el otro día personalmente a Johnny Herrera. Además, en todas las paredes del CDA está Johnny y se la importancia que tiene en esta institución", dijo en entrevista con La Tercera.

"Pero no vengo a compararme con él, sería ilógico que me compare con él en todo sentido. Yo vengo a tratar de ser un aporte y cuando me toque partir, espero que se acuerden que estuve aquí y no me comparen con nadie. Lo que sí sé es que puedo atajar en un equipo grande como éste y sé lo que es jugar cosas importantes, pero de ahí a compararme con los que estuvieron antes, no. No me meto en eso", añadió.

Respecto a los dichos del ex arquero respecto a Cristóbal Campos, de quien dijo debe ser titular, Galíndez expresó que "está perfecto. Jamás opino de opiniones. Y si Johnny considera que la mejor opción es Cristóbal, está en todo su derecho. Y no voy a decir si me duele o no, esas son cosas que hay que entender, él está en otra faceta de su vida y opina de fútbol y hay que respetar su opinión, como la de todos".

"Mi objetivo sería aportar desde el lugar donde me corresponda estar, sea dentro o fuera de la cancha para que la U sea exitosa. Y para eso, la U debe terminar el año en los primeros lugares, clasificar a una copa internacional y por qué no, salir campeón. Pero también lo es que la gente y el periodismo conozca a los jóvenes valores que tiene este club", añadió.

"Creo que lo más importante es que el equipo tenga un proyecto. Hablo de la institución, que tenga un proyecto y que cada uno haga su trabajo de la mejor manera que pueda. Solo así se logra tener éxito. Y aquí veo un proceso muy importante, muy lindo y da para ilusionarse", complementó.