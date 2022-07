Hernan Galindez y su salida de la U: No recibí amenazas ni me sentí en peligro

Luego de acordar su salida de Universidad de Chile hacia el fútbol de Ecuador, el arquero Hernán Galindez se despidió de los azules y aclaró que nunca fue amenazado en su estadía en la institución "laica".

A través de sus redes sociales, el portero comentó que: "Debo aclarar que no recibí amenazas ni me sentí en peligro, como se informó en medios de comunicación. Sí es verdad que mi familia se sintió incómoda con ciertos mensajes, principalmente en redes sociales, que yo en particular asumo como algo que lamentablemente se ha vuelto común en el fútbol en general".

"Por otro parte, debo reconocer que en el estadio y en la calle siempre me sentí apoyado por los verdaderos hinchas del club", añadió.

Respecto a su partida, explicó que: "Me voy de la Universidad de Chile porque debo privilegiar mi familia, mi carrera y la opción única de jugar una Copa del Mundo representando a Ecuador, la que se me presenta a los 35 años de edad. Para mí es muy importante estar cerca de mi Selección y su cuerpo técnico, ojalá sumando minutos de competencia en la liga de mi país".

"Desde ese punto de vista, más allá del sostén y los beneficios que me ofreció la U para trabajar y desarrollarme, necesitaba regresar a Ecuador, pensando en pelear de la mejor forma la posibilidad de ser nominado para el Mundial de Qatar 2022. En la U estaba contento, trabajaba en las mejores condiciones que puede tener un jugador profesional, pero entendí que era imperante retornar a mi país para ser una alternativa real para la selección", resaltó.