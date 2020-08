Herrera sobre el proyecto de Heller en la U: Más allá de todas las ganas que le puso, no le resultó

El portero nacional de Everton de Viña del Mar Johnny Herrera se refirió a su salida de Universidad de Chile, criticando a Sergio Vargas y Rodrigo Goldberg, además de opinar que la gestión del accionista mayoritario de Azul Azul Carlos Heller no resultó.

"Si no fuera por el estallido, la pandemia y un par de chantas que llegaron a la U, seguiría jugando ahí, pero ya estoy feliz en Everton. Tengo 39 años, pero de verdad estoy bien físicamente y con ganas de seguir", expresó el portero en conversación con el canal de Youtube "Siempre pasa algo".

En esa línea, agregó: "No me gusta que pasen a llevar a la gente que uno estima y cuando ves tantas incongruencias e injusticias como que echen gente y sigan teniendo a dos tipos para el mismo cargo, no se entiente".

Respecto a Heller, Herrera fue contundente. "Más allá de todas las ganas que le puso y de todo el empeño, no le resultó. Es triste, pero de pronto es mejor dar un paso al costado para que llegue gente con otras proyecciones. Él renunció por un desgaste, porque ya cuando no estás adentro al 100 por ciento se hace difícil", inidicó.

"Ahora le pasó la posta dirigencial a Cristián Aubert, yo lo conozco, somos amigos y hemos compartido muchas veces. Yo le deseo lo mejor, pero si él estará ahí, que las decisiones sean suyas, porque cuando hay muchas manos se echa a perder todo. Se dijeron muchas cosas, pero lo mío está muy maquillado", agregó.

Finalmente, sobre su salida del club, expresó: "Fue patético lo que hicieron. Se supieron todas las cosas en la prensa antes que las supiera yo. La cosa no daba para más".