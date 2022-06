Herrera y posible salida de Galindez: Si fuera por las redes sociales, me hubiera retirado a los 20 años

La posible salida del arquero de Universidad de Chile Hernán Galindez generó variadas reacciones y una llamó especialmente la atención pues se trata del ex portero azul Johnny Herrera.

En su rol de comentarista en el programa "Todos Somos Técnicos", de TNT Sports, el ex capitán del elenco universitario criticó la decisión del ecuatoriano, quien adujo incomodidad de su familia por el caso de Byron Castillo para buscar una salida de la U.

"Si fuera por las redes sociales, yo me hubiera retirado a los 20 años. Me llegó de todo, y hasta me pusieron lienzos. No es lo correcto, pero tristemente pasa", comentó Herrera en el panel.

"Hay gente a la que le afecta de una forma y a otros de otra, pero si juega en un equipo grande, al menos en Chile, tiene que estar acostumbrado a recibir. No debería ser tema. Es primera vez que juega en un equipo grande con tantos hinchas", añadió antes de teorizar respecto a la decisión de Galindez.

"Yo creo que lo de Galindez va por el lado de que va a jugar el Mundial. De pronto quiere estar más cerca de la selección y tranquilo. (Cristóbal) Campitos está roncando fuerte, creo que le llamó la atención al técnico", expresó.