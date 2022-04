Hinchas de la U criticaron a "Pitu" Contreras y el planteamiento de Escobar ante Palestino

Universidad de Chile tuvo un discreto primer tiempo ante un ofensivo cuadro de Palestino y en redes sociales los hinchas azules manifestaron sus críticas contra el planteamiento del técnico Santiago Escobar y en especial contra Simón "Pitu" Contreras, quien pese a ser puntero, tuvo que jugar como lateral ante los árabes.

De hecho, el joven canterano azul sufrió la carga del equipo rival, que ha enfocado su ofensiva por ese sector. Revisa algunos comentarios a continuación:

Que equipo de mierda jajaja no dan 2 pases seguidos. Horrible el Pitu como lateral, no se entiende porque él, teniendo a Navarrete en banca. Ronnie suelta la wea po 🤦🏼

La más bronca que me da, es que teniendo un buen lateral derecho en la banca, como Navarrete, prefieren improvisar al Pitu, que no marca a nadie 🤦🏻‍♂️ #VamosLaU

El Pitu no es lateral. El inepto DT está mandando al matadero a los cabros haciéndolos jugar en cualquier puesto, para tapar hoyos. ¡Qué horrible plantel armó el nefasto Roggiero!

Ahi demuestra el pitu que es interior/extremo, nada de lateral, porque no tiene marca alguna!... alguien le puede enviar un fax al Escobar diciendole esa wea? (Y digo fax, porque el wn no debe conocer ni la tecnología, no estudia a los rivales ni por videos csm) #VamosLaU