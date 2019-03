Hinchas de la U criticaron con dureza a Sabino Aguad tras la renuncia de Frank Kudelka

El gerente deportivo de Azul Azul, Sabino Aguad, fue el principal apuntado por los hinchas de Universidad de Chile una vez concretada la renuncia del entrenador Frank Kudelka, quien dijo carecer de respaldo de la totalidad del directorio de la concesionaria.

Es por eso que los seguidores "laicos" descargaron su molestia y apuntaron sus dardos contra el funcionario de la sociedad anónima que administra al cuadro estudiantil y recordaron su mala gestión para contratar refuerzos de nivel.

Revisa algunas de las declaraciones de los hinchas azules.

La dura que Sabino Aguad siendo las 5PM no sabe quién dirigirá el entrenamiento mañana? Nos merecemos ir a la B conchetumare #FueraAzulAzul

Primero con. Mucho respeto, sabino aguad mintió por lo de soteldo, mintió por lo de Jiménez, se cagoneo por puch por mouche, no tiene autocritica, si eso no es suficiente para que salga del Puesto No se... Ahora quisas que cacho nos va a meter ahora el camello