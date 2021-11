Horacio Rivas: Viví el descenso con la U y no quiero que otros pasen por lo mismo

El ex zaguero de Universidad de Chile Horacio Rivas, miembro del equipo que perdió la categoría en el Campeonato Nacional de 1988, analizó el complejo momento que vive el elenco azul y aseguró que si bien muchos hinchas abogan por descender para "empezar de cero", él cree que es necesario rearmarse en Primera.

"Si se da (una promoción), la U tiene que marcar una distancia y gigantesca, porque son equipos de categorías distintas, y con presupuestos muy diferentes. Ya hemos sufrido mucho como para pensar en ese partido", dijo de entrada el otrora defensor del cuadro azul.

"Hay hinchas que me dicen 'ojalá la U baje para empezar de cero'. No, no es posible. No sería un castigo, sería tocar fondo. Uno que lo vivió no quisiera que otros vivieran lo mismo. Y eso que hoy son pocos los formados en la U, mientras que nosotros, los que bajamos, en su mayoría éramos nacidos y criados en el club. Quiero que el equipo se rearme, pero en Primera, porque hay que cambiar muchas cosas", añadió Rivas.

E hizo un llamado al plantel de cara a estas dos fechas: "Estamos al final del torneo, ya no hay reacción. Los jugadores deben asumir la responsabilidad, el rol que les corresponde. Demostrar por qué llegaron a la U o por qué nacieron en la U", expresó.