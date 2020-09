Inversionista en Azul Azul ofreció revelar su identidad a Carlos Heller

Mientras Carlos Heller, máximo controlador de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile, sigue con la duda de vender sus acciones, el inversionista interesado en las divisas ofreció revelarle su identidad al empresario.

De acuerdo a lo informado por El Mercurio este viernes, ayer jueves, tras una reunión de los abogados de Heller con sus pares de la inversora Redwood y del fondo de inversión Sartor Group, los representantes del empresario visaron el movimiento que bordea los 21 millones de dólares, pese a que el actual controlador de la sociedad anónima insiste en conocer la identidad de los compradores.

"Por ley no es obligatorio informar quiénes compran, pero Carlos no va a vender si no le dicen quién está comprando", explicó un cercano a Heller.

De hecho, el también controlador del grupo Bethia les consultó a sus abogados si dieron con el nombre, y se comunicó con Cristián Aubert, presidente de la U que acercó la oferta, para convencerse de que no hay representantes ni dueños de otros clubes en la operación.

Ante ello, el principal inversionista estadounidense ofreció revelar hoy mismo su identidad para cerrar un trato cuyo límite vence hoy viernes a las 23:59 horas.

"Carlos lo está pensando, aunque su idea es conocer a todos los que están detrás de esta compra", comentó un cercano e incluso no descarta postergar la venta pese a los 120 millones de pesos que debiera pagar por la indemnización.