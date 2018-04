13:29 | Jean Beausejour: Para el hincha me pesa haber jugado en Colo Colo, me gustaría que fuera diferente, pero hay que afrontarlo #CooperativaEsClasico

13:23 | Jean Beausejour: Me apena que mis compañeros tengan que salir a justificar algo que no es justificable #CooperativaEsClasico

13:21 | Jean Beausejour: Nunca he querido proyectar la imagen de un hombre intachable, es más acá lo digo, no lo soy #CooperativaEsClasico

13:20 | Jean Beausejour: Me produce un dolor gigante dejar este club, pero si tengo que hacerlo, lo haré, porque amo a este club #CooperativaEsClasico

13:18 | Jean Beausejour: No vengo a victimizarme, vengo a asumir responsabilidades por mi expulsión

13:16 | Jean Beausejour: No tengo ningún problema en dar un paso al costado con costo cero para el club #CooperativaEsClasico

13:15 | Jean Beausejour: Pinilla me dio su explicación, la acepté y yo le expuse lo que sentí y lo aceptó también #CooperativaEsClasico