Jean Beausejour: Las críticas las acepto con humildad

El zaguero de Universidad de Chile, Jean Beausejour, se refirió a las duras críticas que recibió él y el equipo azul luego de la derrota ante Universidad Católica por 3-0 el domingo pasado en el clásico estudiantil.

"He estado en la selección y en los clubes más populares no solo en Chile, y todos tienen un denominador común: la exigencia es al máximo. Y es por eso que no me imagino a un hincha contento con lo que pasó el fin de semana y soy un receptor de esas críticas, porque es parte de la profesión", comentó en conferencia de prensa.

"Las críticas las acepto con humildad, moldean el carácter y hago una autocrítica a partir de lo que hice mal. No digo que uno sea indiferente, porque es humano, pero me ha tocado convivir con esto, no ha sido fácil y seguramente se dará hasta que me retire", dijo Beausejour en relación a los ataques de forofos virtuales que pidieron su salida del club estudiantil.

"Cuando digo que la crítica te moldea, uno busca matizar, porque hay gente que tiene problemas más complejas que nosotros, que somos unos privilegiados de vivir de esto", añadió.

"Sí, la crítica te afecta, pero después te moldea y ya he pasado por momentos similares a este, y acá estoy, de pie", complementó.