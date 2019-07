Jean Beausejour: Mi razón de competir con la selección era volver con ritmo a la U

Uno de los saldos negativos que tuvo la victoria de Universidad de Chile sobre Deportes Temuco este domingo fue la lesión que sufrió Jean Beausejour, situación a la cual el mismo jugador prefirió bajarle el perfil al desconocer la magnitud de sus problemas físicos.

Al ser consultado si esta dolencia fue consecuencia de la carga que venía arrastrando desde su participación en la Copa América con la selección chilena, el zurdo dijo que: "Siento que no ameritaba descansar después de la Copa América, porque mi razón de competir con la selección era volver con ritmo para jugar con la U".

"Es una lesión que me complica en lo anímico, pero voy a tratar de volver a estar a disponibilidad del técnico lo más pronto posible porque lo único que quiero es jugar", recalcó.

En la misma línea, el lateral de los azules no entregó mayores detalles de su lesión, mencionando que: "No puedo detallar mucho porque no tengo claridad de lo que me pasó. Sentí una molestia y preferí salir del partido".

Por último, Beausejour se refirió al nivel mostrado por la U frente a la escuadra albiverde, señalando que: "Me parece que el equipo ha levantado el nivel colectivo en el último tiempo, pero siempre hay más margen para mejorar. Este semestre va a ser partido a partido".