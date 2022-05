Jeisson Vargas está en duda en la U: Una pubalgia complica su presencia ante Everton

El técnico interino de Universidad de Chile, Sebastián Miranda, tiene una duda para el duelo con el que los azules enfrentarán a Everton por la fecha 13 del Campeonato Nacional debido a que Jeisson Vargas padece una pubalgia que complica su presencia en el encuentro.

La intención del entrenador era repetir el equipo que el pasado fin de semana venció por 2-0 a Deportes La Serena, pero el ex hombre de Unión La Calera no está bien y es probable que no llegue al choque en Viña del Mar.

En caso de no estar en condiciones optimas para ser titular, Lucas Assadi y Pablo Aránguiz se disputarán un lugar en el equipo en el trascendental encuentro.

De todas manera, Miranda esperará hasta el viernes para decidir con qué equipo jugará en Sausalito desde las 15:30 horas del sábado.