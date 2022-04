Jeisson Vargas: Haber venido a la U es una chance para dar el salto que necesito

Jeisson Vargas fue uno de los refuerzos que incorporó Universidad de Chile para esta temporada, en la reestructuración del plantel que pensaron los azules tras salvarse del descenso. Al respecto, el atacante repasó lo que ha sido su estadía en el club, resaltando los motivos que lo llevaron a unirse a sus filas y dejar Unión La Calera.

En diálogo con La Tercera, el formado en la UC comentó que: "No fue tan difícil tomar la decisión de venir a la U. Obviamente, lo hablé con mi esposa, mi familia, la gente que me asesora, mi representante y encontramos que este equipo era la mejor opción para mi futuro, porque se iba a armar un proyecto nuevo y estaba la motivación de cortar la mala racha que venían teniendo".

"La vitrina que tiene el club, al ser un equipo grande, me permite jugar mucho con el futuro de mi carrera. Podría decir que este club es una chance para dar el salto que necesito", remarcó.

"Mi vida ha sido súper esforzada y me gusta este desafío. Obviamente no lo haré solo, pero sí me gusta ser parte del grupo que intenta poner a la U donde siempre debe estar, que no es otra cosa que peleando títulos y copas internacionales", añadió sobre el mismo punto.

Respecto al opaco presente del conjunto "laico" y los cuestionamientos al técnico Santiago Escobar, Vargas mencionó que: "Este encuentro con Palestino es importante para el club, para la hinchada, para el cuerpo técnico, para nosotros... Pero todos los partidos son así. Pienso solo en que una victoria conlleva puras cosas positivas, si ganamos, será bueno para todos".

"Hoy nosotros tenemos un técnico que es Santiago Escobar y creo que sería una falta de respeto, más allá de que se tomen o no decisiones, hablar de traer otro técnico o de la posibilidad de que eso suceda. A mi en lo personal me toca esforzarme al máximo en cada entrenamiento y responder en cancha", apuntó.

La U jugará esta tarde ante Palestino en el Estadio Santa Laura, duelo que podrás seguir con la transmisión de Al Aire Libre en Cooperativa y el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.