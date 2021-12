Joaquín Larrivey: Aubert, Roggiero y Clark me mintieron, me parecen hechos graves

El delantero argentino Joaquín Larrivey continúa entregando detalles sobre su salida de Universidad de Chile, club que no le renovó contrato, y afirmó que Michael Clark, presidente de Azul Azul, Cristián Aubert, director ejecutivo, y Luis Roggiero, gerente deportivo, le mintieron.

"Hablaría desde mi propia experiencia, no me gusta decir son así o asá, de forma directa; solo hablo por mi experiencia con esta dirigencia, me refiero a las tres personas que directamente me dijeron una cosa y nunca la cumplieron", señaló en diálogo con ESPN.

"Esas tres personas son las personas con las que me junté varias veces con cada una y me mintieron; no tengo nada personal contra ellos, pero tampoco quiero decir cosas que no son y si me preguntan comentaría mi experiencia, no digo que esean mentirosos, sino que a mí me mintieron, no era la manera de cerrar una relación", continuó.

"Me hubiera gustado que fueran de otra manera, pero lo acepto, sobre todo la gente que comanda el club, la gente que son emblema de la institución y que le fallen de manera grave a su palabra... no sé, me parecen hechos desde mi perspectiva y pensamiento, me parecen cosas graves", cerró.