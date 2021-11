Joaquín Larrivey: Confío en que en esta situación cada compañero esté igual de comprometido

El delantero y goleador de Universidad de Chile, Joaquín Larrivey, dijo que confía en que cada compañero del plantel está tan comprometido con la misión de sacar adelante el complejo escenario que atraviesa el club, a tres puntos de la zona de promoción.

El atacante reveló que aún está lastimado por el partido del pasado domingo 24 de octubre ante Melipilla y señaló que "no pude entrenar toda la semana, todavía tengo las ampollas por jugar un partido a las doce del día en una cancha sintética, aún arrastro esas dolencias".

"Particularmente estoy plenamente comprometido con mi carrera, el club al que represento y mis compañeros. Llego a mi casa y el entrenamiento invisible es casi de igual importancia que las dos horas que estamos entrenando. Espero que cada compañero haga lo mismo, es parte importante del compromiso, pero no sé qué hará cada uno al momento de llegar a su casa, confío en que al menos en esta situación estén llevándolo a cabo y estén igual de comprometidos", agregó.

Para el argentino, "la única manera de salir adelante es que estemos todos al cien por ciento, si uno no lo está, no solo se perjucida a sí mismo sino que también al compañero, confío en que cada uno esté tomando los recaudos necesarios para llegar al cien por ciento al entrenamiento y a los partidos".

Sobre la baja en el rendimiento del club "laico", el ariete sostuvo que "no creo que haya pasado algo puntual, me parece que fueron pasando muchas cosas a lo largo del año, tal vez no éramos el equipo tan bueno que creíamos y eso hizo que mermara nuestro rendimiento y entremos en un pozo que todavía no podemos salir, pero confío en que lo vamos a hacer".

"En los números, en las últimas siete u ocho fechas somos el equipo que menos puntos sacó, hemos sido los peores, pero en otras fechas hemos sido muy buenos e incluso estuvimos peleando el torneo en determinadas circunstancias", continuó, sosteniendo igualmente que tras la caída con Ñublense, "la ilusión se renueva".

"Pensando que la única manera de derrotar a un gran equipo como Universidad Católica es haciendo un gran partido y subiendo el listón de cada individualidad y eso se vea reflejado en el equipo, es la única manera en que podamos tener un buen resultado", advirtió.

"La dirigencia se mantuvo ausente durante un tiempo, ahora últimamente está más presente. Se ha acercado a nosotros, una cosa es que no hayan hablado en los medios de comunicación, nosotros los consideramos un poco más cercanos. Confiamos en que vamos a salir adelante a pesar de este mal momento", finalizó.

La U enfrenta a la UC el sábado desde las 12:00 horas en San Carlos de Apoquindo.