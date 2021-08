Joaquín Larrivey: Fue nuestro mejor partido de los últimos tiempos

El delantero de Universidad de Chile Joaquín Larrivey, protagonista con dos goles en el triunfo 2-1 sobre Universidad Católica, destacó el trabajo que ha realizado el cuadro "laico" para sacar adelante el resultado ante los "cruzados" y sostuvo además que este domingo jugaron el mejor partido de los últimos tiempos.

Al ser consultado por una frase señalada por su compañero Ramón Arias, sobre que es necesario hacer un monumento a "la bruja" del ariete argentino, éste explicó que se refería al "esfuerzo de semana a semana, el trabajo de mis compañeros también, porque cuando uno hace goles es porque mis compañeros me ponen en esa situación".

"Los goles sirven para sumar puntos, es un partido muy especial para todos y era importante ganar, trepamos arriba y es un envión anímico para lo que viene", afirmó.

Además, postuló que para él no era una "mochila" el hecho de no haber ganado clásicos: "No se había dado, la circunstancia no se había presentado, pero estaba tranquilo, contento por los goles, porque sirve para que el equipo gane depsués de tantos partidos, contra Católica y meternos allá arriba".

"Fue nuestro mejor partido de los últimos tiempos, más allá que el gol es una desatención que no nos puede pasar. Hay cosas a mejorar, pero hicimos un partido inteligente, intenso, más allá de esa jugada puntual que con esta clase de rivales lo hacen pagar, fue un gran partido y merecimos la victoria", completó.

Larrivey llegó a 11 goles con sus dos anotaciones de este domingo y está al tope de la tabla de artilleros.