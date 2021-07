Joaquín Larrivey: Hay que tener la humildad de aceptar las cosas que estamos haciendo mal

El delantero de Universidad de Chile Joaquín Larrivey analizó el irregular momento que vive el elenco azul y aseguró que el plantel debe tener la humildad de aceptar que se están haciendo mal las cosas para después pensar mejorar y así meterse nuevamente en la lucha por el Campeonato Nacional.

"Hay que tener la humildad de aceptar las cosas que estamos haciendo mal. A partir de ahí se puede mejorar. SI uno mantiene la humildad y no que se las sabe todas, se consiguen objetivos. Con espíritu de sacrificio se progresa. No hay otra. Y la ilusión de pelear el campeonato sigue intacta, pues veo potencial para eso. Y quien no tenga la ilusión de pelear, erró del club", dijo Larrivey en entrevista con El Mercurio.

"Yo la tengo intacta, pero evidentemente que con lo que estamos haciendo no nos calaza para estar en los primeros puestos. Por eso hay que mejorar, que es lo que a aspiramos y es lo que el club merece. Además, tampoco veo un rival imbatible o muy sólido en la punta", añadió.

Explicó que el equipo debe ser autocrítico "en lo individual y en lo grupal, porque evidentemente algo no está funcionando".

"Al decir esto me refiero a todas las áreas. Son días de mucha reflexión, de mucha autocrítica, pero con la esperanza de que ese ejercicio sirva y podamos sacar adelante lo que resta del campeonato", complementó.

"Me parece que la U tiene que ajustar tuercas en muchas áreas, no solo en la futbolística. Ahí todos debemos mejorar porque no podemos decir que estamos creando 25 ocasiones y que no podemos hacer un gol. No. Tampoco podemos decir que nos llegan 50 veces y nos salva el arquero. Desde el punto de vista del juego, lo que no aparece es la gestación de la jugada, eso de avasallar al rival con siete u ocho llegadas claras por partido. No nos pasa, salvo en actuaciones esporádicas como ocurrió en Antofagasta, pero en el resto hemos fallado en ese punto", remató.