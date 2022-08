Joaquín Larrivey: La U aún está a tiempo de enderezar el rumbo

El ex delantero de Universidad de Chile Joaquín Larrivey volvió a comentar el presente del cuadro azul luego de su atribulada azul y manifestó su esperanza en que el equipo de su amigo, Diego López, reaccione y salga de la incómoda posición que vive en la tabla de posiciones.

"Hablé con Diego antes y después de que asumiera en la U, y nos tiramos buenas vibras. Nos queremos mucho, es mi amigo, para mí fue un hermano mayor cuando llegué a Cagliari, fui parte de su familia cuando estuvimos en ese club y de ahí seguimos en contacto permanente. He visto casi todos los partidos de la U, el último por el Torneo Nacional, ante Curicó, lo vi casi entero en la concentración de mi equipo", dijo el delantero en diálogo con El Mercurio.

"El equipo está pasando nuevamente por una situación difícil, pero siento que aún está a tiempo de enderezar el rumbo. Diego está capacitado para sacar a flote a un cuadro que atraviesa por un momento delicado. En el partido con Curicó, lo mejor de la U se dio cuando empató transitoriamente, pero le duró muy poquito, el local se puso en ventaja muy rápido y con uno menos se complicó todo", añadió.

"La expulsión de (Álvaro) Brun fue polémica y dudosa. El árbitro ni siquiera fue al VAR, lo que debió hacer. Esa disparidad de criterio no se entiende. Además, se topó un equipo que va en alza, que está en la parte alta de la tabla, con otro que arrastra mucha presión y al que no le salen las cosas... Ahora juega con la UC, un clásico, que siempre es lindo de jugar, más si será en el Estadio Nacional, con los hinchas. Ojalá le vaya muy bien", añadió.

Respecto a las decisiones dirigenciales de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos de la U, el argentino contó que "antes de irme del club tuve varias reuniones. Hablé con Cristián Aubert (ex gerente general) y me dijo que la idea, la decisión que había tomado la dirigencia, era armar un plantel de menor valor, y cuando armas un plantel de menor valor lo más probable es que los resultados no sean buenos, más allá de que en el fútbol no hay nada escrito. Las probabilidades de buenos resultados se reducen cuando armas un plantel de menor categoría. Creo que hay buenos jugadores, pero también el equipo ha convivido con muchos inconvenientes desde el inicio del torneo, como lesiones, rendimientos que no son los esperados y se suma la urgencia de utilizar juveniles que están poniendo el pecho en momentos muy difíciles", expresó Larrivey, quien volvió a manifestar su intención de volver en algún momento a la U.

"Imposibles en el fútbol y en la vida no hay. La ilusión de volver a la U, a Chile, está. Confío en que en algún momento se va a dar, no sé cómo, pero por haberme comportado de muy buena forma y haber dejado una buena imagen desde lo personal y lo profesional, intuyo que puedo tener las puertas abiertas en el futuro", sentenció.