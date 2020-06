Joaquín Larrivey: La U es un club que tiene un nivel de organización como en Europa

El delantero argentino Joaquín Larrivey tuvo elogios para la manera en como trabaja Universidad de Chile, asegurando que la organización del club es "similar a la de Europa".

En diálogo con ESPN, el atacante de los "Azules" comentó que: "Estoy muy contento en la U, resigné muchas cosa por venir, pero es un club maravilloso. Superó mis expectativas, tienen una organización como la de Europa, pero con el calor de Sudamérica".

"Me hablaron maravillas del equipo, Diego Churín (delantero con paso por Chile) me dijo 'no lo dudes, el país y el club es algo espectacular'", agregó.

Respecto al presente del equipo, el goleador afirmó que: "Hay mucho positivismo y estamos en la zona alta de la clasificación. Ante Curicó fue la primera vez en mi carrera que marqué cuatro goles. A veces entran todas, y a veces hay racha de muchos partidos sin hacer gol. Lo importante es contribuir al equipo y dar el máximo".

"Me parece que la U de este año está para ir partido a partido. Tenemos que tener de reojo la tabla de los promedios, pero la ilusión siempre está peleando arriba. Pensamos cada partido como una final, pensando que también nos pueden ganar, y así los resultados serán buenos", recalcó.