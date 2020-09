Joaquín Larrivey: La UC es el mejor rival para reponernos de la derrota ante Unión

El delantero de Universidad de Chile Joaquín Larrivey, goleador del Campeonato Nacional, afirmó que el líder, U. Católica, es un buen rival para sacudirse de la dura caída que sufrieron los "laicos" el pasado domingo ante Unión Española.

"Hay aspectos de nuestro juego que tenemos buenos y hay que seguir insistiendo, otros no los hicimos de la mejor manera y hay que mejorarlos. Tenemos que hacer un partido desde muy bueno para arriba para sacar los tres puntos. Es el mejor rival para reponernos de la derrota del otro día y entendemos que es el mejor equipo de la actualidad en Chile, así que hay que hacer un partido de muy bueno para arriba para traernos los tres puntos", declaró Al Aire Libre en Cooperativa.

El argentino se mostró en la línea de Walter Montillo en relación a sus dichos que desdramatizaron la caída con los rojos y postuló que "son momentos en los que puede llegar a hablar cualquiera, pero queda mucho campeonato".

"La derrota duele, como muchas derrotas. Nosotros hablábamos que cada partido para nosotros se tiene que plantear como una final, en en el sentido de actitud, intensidad y concentración y en ese sentido era una final. Si pensamos así, vamos a terminar arriba el campeonato", declaró.

"Sí era un partido importante, con dos equipos peleando arriba junto a Católica y Calera, que era muy lindo para el espectador. Hicimos un buen primer tiempo, en el segundo bajamos y ellos son un gran equipo, hicieron mejor las cosas y se quedaron con el resultado", detalló.

"Es un partido importante, del que quedamos con bronca y heridos por perder, pero hay que pensar rápido en el partido que viene", complementó.

Larrivey, que lleva 10 goles en el torneo, también lamentó la baja de Pablo Aránguiz, quien "es un jugador de características muy particulares, que solo se puede asemejar a Walter Montillo en vocación ofensiva, es muy alegre, constantemente está contagiando buenas energías y haciendo bromas (...) hay que mirar adelante y pensar que va a volver aún mejor y con más fuerza. Hay que ver el vaso medio lleno".

Luego de desmentir que hubiese agregado a su contrato con la U una cláusula en la que le dieran un bono por goles, postulando que "con el diario del lunes a quién no le hubiese gustado", dijo que le gustaría seguir el próximo año en lso azules, "porque estoy cómod, es un club impresionante y espero y tengo ilusión de poder disfrutar en la cancha con el estadio lleno, todavía no me tocó y me encantaría".

Por último, destacó a los jóvenes valores de la U como Camilo Moya, Nicolás Guerra, Fernando Cornejo, Sebastián Galani y Luis Rojas "que se fue a Italia".