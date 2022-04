Joaquín Larrivey: Me imagino que tengo las puertas abiertas para volver a la U

El delantero argentino Joaquín Larrivey afirmó que después de la gran campaña goleadora que tuvo junto a Universidad de Chile espera tener las puertas abiertas para un eventual regreso.

En conversación con Deportes 13, el actual atacante de Cosenza de la Serie B de Italia, aseguró: "Yo creo que después de hacer las cosas que hice en la U imagino y quiero creer que tengo las puertas abiertas porque me he comportado siempre correctamente".

"Nunca dije nada que no sea verdad y les deseo lo mejor a Cristián Aubert, a Michael Clark, a Luis Roggiero porque lo mejor para ellos significa lo mejor para la U. Así que más allá de que mi salida no fue como me hubiera gustado, ya dije lo que tenía que decir. Me imagino que tengo las puertas abiertas y si no es así, no pasa nada", agregó el argentino, que anotó 43 goles en dos temporadas con los "azules".

Larrivey aseguró que tuvo ofertas para quedarse en el fútbol chileno, pero que él y su familia decidieron "buscar nuevos horizontes" e instalarse en Italia.

Finalmente, señaló que su polémica salida del club, con el que estuvo a solo minutos de sufrir un histórico descenso, no mancha su cariño por la U.

"Yo lo que tuve que decir en su momento por como sucedieron las cosas lo hice, no opaca para nada mi salida todo lo que viví todo el cariño que tengo por la U, esté quien esté le deseo lo mejor", sentenció el futbolista de 37 años.