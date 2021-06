Joaquín Larrivey: Mientras jugué en España me sorprendió más Zlatan que Messi

El delantero de Universidad de Chile, Joaquín Larrivey, se dio un momento para recordar sus pasos por el fútbol español, y se sinceró mencionando que mientras jugó allá, le sorprendió más el rendimiento del goleador sueco Zlatan Ibrahimovic que el del astro argentino Lionel Messi.

En diálogo con Sabor a Gol de TNT Sports Chile, el atacante de los azules mencionó que Ibrahimovic: "Era espectacular. Yo sentía que tenía la fuerza de tres o cuatro personas, además de la técnica, de los goles y de todo. La paraba de pecho, abría los brazos y no se la podía quitar nadie. Eso fue lo que más me sorprendió".

"Lo vi mejor que a Messi. El que me decepcionó fue Ronaldinho. Me esperaba mucho más y pasó que no se movió más de tres, cuatro metros cuadrados, de donde estaba yo. No sé si tenía un mal día o no le motivaba un equipo medio chico, como el que jugaba yo (Rayo Vallecano). Pero esperaba más", añadió.

Por otra parte, habló de su relación con los jugadores chilenos en el viejo continente, específicamente con Fabián Orellana en Celta de Vigo, apuntando que: "Fue uno de los mejores jugadores con los que me tocó compartir. Si hubiera hecho más goles, creo que hubiera tenido la oportunidad de ir a un equipo más grande. Para mi es un jugador extraordinario. De los chilenos con que jugué, uno de los mejores. Me dio muchísimas asistencias".

También el "Bati" rememoró las duplas que hizo con Mauricio Pinilla en Italia y Esteban Paredes en México, señalando que: "A Esteban le fue mejor que a mí. Yo terminé yéndome a España, que al final terminó siendo lo mejor que me pasó en mi carrera".