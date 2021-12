Joaquín Larrivey: No es momento para hablar de la renovación

El delantero de Universidad de Chile Joaquín Larrivey evitó referirse a su renovación pese a que su representante Sergio Irigoitía llegó a Chile y se reunió con la dirigencia de Azul Azul para acercar posiciones en relacioón a la permanencia del ariete.

Larrivey tras el entrenamiento de la U conversó brevemente con Al Aire Libre en Cooperativa y aclaró que no ha estuvo presente en el encuentro: "Yo no fui a ninguna reunión".

"No sé, no puedo hablar ahora del club, no es momento para hablar de la renovación, me parece (...) después del domingo podemos hablar, pero ahora hay que pensar en el partido. Sentimos que vamos a ganar, siempre con esperanzas", señaló.

Según informamos Al Aire Libre, Irigoitía llegó a las 12:00 horas al Centro Deportivo Azul y se retiró a las 13:40 con una primera reunión en esta pasada, sin definiciones aún.

"Larri" tiene intenciones de continuar en la escuadra universitaria más allá de la división en la que juegue el club, por lo que se espera que en los próximos días haya novedades en relación a la permanencia del ariete.

La U juega el domingo contra Unión La Calera en Rancagua con la necesidad de ganar para no depender de nadie en la lucha por salvarse del descenso. Si empata o pierde, debe mirar otros resultados.