Joaquín Larrivey: Para nosotros sería importante jugar en el Estadio Nacional

El delantero y goleador de Universidad de Chile, Joaquín Larrivey, se refirió al inminente regreso del fútbol el próximo 28 de agosto y aseguró que para el plantel sería importante que los azules puedan jugar de local en el Estadio Nacional, no obstante, explicó que hay que respetar las decisiones de la autoridad.

"Para nosotros sería importante jugar en el Nacional, pero para nosotros lo más importante es volver a jugar. Después, habrá que adaptarse a las circunstancias y a lo que la ANFP disponga. Es un poco de todo, entender lo que estamos viviendo, acatar lo que se diga. Evidentemente nos gustaría jugar en el Nacional, y si se puede jugar ahí, mejor. Pero si no, acataremos lo que la ANFP disponga", explicó en conferencia de prensa.

Respecto a lo que se viene en el retorno del Campeonato, Larrivey dijo que "provoca alegría, provoca felicidad tener un día en el cual se podrá jugar oficialmente".

"Estamos entrenando con ese horizonte, y que este cerca, provoca tranquilidad. Si bien no vamos a jugar con público, nos produce felicidad porque nos estuvimos preparando por mucho tiempo", comentó el goleador, quien aseguró que es algo excesivo amonestar al capitán del equipo en caso de que haya abrazos en la celebración de los goles.

"Me parece un poco excesivo, porque al final en el festejo no hay mucha consciencia. Todos quienes anotaron goles, incluso siendo amateur, uno no se mide para al festejar. Son circunstancias y hay que cumplir. Sí, me parece excesiva la amarilla, pero el árbitro se irá dando cuenta de lo que se tiene que hacer", comentó.

Sobre el duelo ante Colo Colo, a disputarse eventualmente el primer fin de semana de septiembre, Larrivey expresó que primero deben pensar en Palestino.

"Debemos pensar en el primer partido, esa es la mentalidad que debemos tener. Un técnico que me marcó mucho fue Antonio Mohamed y él me dijo que siempre el partido más importante es el próximo, así es que debemos enfocarnos en Palestino y después de eso, pensaremos en Colo Colo. Hoy todos estamos mentalizados en ganar esa final que será ante Palestino", dijo.