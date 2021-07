Joaquín Larrivey: Tengo la ilusión intacta de pelear el título hasta el final

El delantero de Universidad de Chile Joaquín Larrivey reconoció que el equipo tiene mucho por mejorar, pero que de lograrlo van a estar peleando el título del Campeonato Nacional, considerando que por delante quedan varias fechas.

"Hoy nos falta jugar mejor, en equipo, que el equipo eleve su potencial, que cada uno haga una autocrítica, que aceptemos lo que dice el otro y que pensemos que esas cosas que nos dice el compañero, el entrenador o una persona del club es para sacar el mejor rendimiento", dijo en conferencia de prensa.

"Que podamos ser mejores cada día, el marg n de mejora de este equipo es amplio, no estamos cerca de lo que podemos dar. Es la parte optimista de mí", continuó el goleador del torneo.

Según agregó, "mejorando muchas cosas, pero que tenemos las condiciones de hacerlo, vamos a estar peleando un título. El año pasado no lo peleamos en una situación compleja, de presión, pero quedamos terceros, lejos del campeón. Este año en la Copa Chile tenía muchas ilusiones, todo el equipo, y nos faltaron cosas, evidentemente, y vuelvo a lo mismo, hay que hacer una crítica, todos la hemos hecho y hay que seguir replanteándose en qué cada uno puede mejorar. Sigo ilusionado, no hemos llegado a un tercio del campeonato. Tengo la ilusión intacta de pelear este título hasta el final", completó.

De acuerdo a Larrivey, en el equipo hay delanteros "que lo están haciendo bien. Está faltando la cuota de la gestación de la jugada más que la finalización, pero no tengo dudas que en el resto del campeonato van a empezar a convertir otros compañeros también".

También dijo que le gustaría seguir en la U: "Me siento valorado desde muchos puntos de vista, generalmente por mis compañeros siento que hay un trabajo que tiene que ver con el trabajo diario que uno va haciendo, compartir cosas, pensamientos, tratar de predicar con el ejemplo, es una parte importante".

En relación a su continuidad, indicó que "esa parte la dejo a mi representante que está empezando ese diálogo, pero me enfoco más en jugar. Todavía hay tiempo por delante, uno también a diferencia de Walter -Montillo- la idea es seguir jugando y mi prioridad es la U, mi familia está feliz, estoy cómodo y me siento valorado. Ojalá sea acá y si no, agradeceré la oportunidad de vestir esta camiseta. Seguiré mi camino".