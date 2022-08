Joaquín Larrivey: Veo un sueño lejano volver a jugar en Universidad de Chile

El ex delantero de Universidad de Chile Joaquín Larrivey aseguró que el elenco azul debe hacer un esfuerzo económico para retener a quienes están haciendo bien las cosas en el equipo y aseguró que para él es un sueño lejano volver al elenco laico.

"Universidad de Chile debería hacer un esfuerzo económico para mantener los jugadores que están haciendo las cosas bien en rendimiento, hacer una inversión económica e incorporar personas de jerarquía", dijo en diálogo con DirecTV.

"Veo un sueño lejano volver a jugar en Universidad de Chile, que la dirigencia se comunique conmigo. En su momento los mismos que decidieron no renovar mi contrato, deben tener la misma opinión ahora", añadió.

El goleador del equipo en las últimas dos campañas y que no fue considerado para esta campaña 2022 contó que ha visto a la U "sin poder cuadrar un equipo, espero que logren una remontada".

"Los números hablan por sí solos. Considero que tenía argumentos para quedarme en Universidad de Chile y no tan sólo por lo que demostré los últimos dos años en el club", comentó.

"Con respecto con el tema de Michael Clark, me dijo que me quedara tranquilo, que me quedaría en la U junto a Ramón Arias en una reunión", añadió.

También tuvo palabras para Lucas Assadi y Darío Osorio, de quien dijo "son las joyas del club, pueden hacer la diferencia. Cristóbal Campos es un arquero espectacular".