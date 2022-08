Joaquín Larrivey: Volver a la U sería un sueño más que un objetivo

El experimentado delantero argentino Joaquín Larrivey aseguró que le gustaría volver a Universidad de Chile, pero que lo ve difícil por la forma en que salió del Centro Deportivo Azul.

Larrivey expresó en diálogo con ESPN Chile: "No es un objetivo (regresar), estoy muy bien acá (Cosenza de Italia), tengo un año más de contrato, quiero renovar, y volver a la U sería un sueño más que un objetivo, pero entiendo que la situación es medio difícil por la manera en la que me fui".

"VOLVER A LA U SERÍA UN SUEÑO MÁS QUE UN OBJETIVO"#ESPNF90Chile Joaquín Larrivey comentó si es una opción defender nuevamente la camiseta de #UdeChile en un futuro no muy lejano: "Sería lindo, pero la situación es medio difícil por la manera en que me fui" pic.twitter.com/g3SGEjM81M — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) August 5, 2022

Sobre el actual momento del club, sostuvo: "Me genera tristeza ver que es el cuarto año consecutivo en que los objetivos no son los que deberían ser, lamentablemente pienso que no es una evolución lo que va teniendo el club, si no que una involución".

Además, cuestionó a la dirigencia: "No me sorprende el presente de la U, Aubert me dijo que quería jugadores más baratos. Es difícil identificar quién es la cara visible, quién toma las decisiones. Michael Clark me mintió en la cara y desde ahí, para mí, pierde mucha credibilidad. En mi salida no hubo un tema de dinero".