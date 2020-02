Jonathan Zacaría: Se me pasó por la cabeza el retiro tras mi segunda operación

El lateral de Universidad de Chile, Jonathan Zacaría, reveló que pensó en dejar el fútbol tras sufrir primero una fractura de tibia y peroné y después el corte de ligamento cruzado.

Sobre esto, el jugador dijo que "fue difícil porque me tocó pasar dos lesiones graves. En los primeros meses de la segunda operación se me cruzó por la cabeza el retiro, pero siempre tuve a mi familia atrás, a mis amigos, el club y mis compañeros que estuvieron siempre conmigo alentándome. Hoy estoy muy agradecido porque creo que sin ellos, esto hubiera sido imposible".

En relación a su función en la zaga reemplazado a Jean Beausejor por la franja izquierda, Zacaría afirmó que "cuando estuve en Palestino con Pablo Guede jugué todo el campeonato de lateral. Si bien había llegado como delantero, jugué de lateral todo el torneo y a medida que van pasando los partidos vas agarrando más la marca o en ataque también ayudando a tus compañeros".

"Pero yo siempre dije que en la posición que me necesiten en el equipo, voy a tratar de dar lo mejor. Hoy en día me toca estar de lateral así que tengo que mentalizarme para eso y tratar de hacer un buen trabajo para ayudar al equipo", apuntó.

Sobre la opción de ser titular este fin de semana ante O'Higgins, el defensa aseguró que "estoy trabajando para seguir estando en el equipo, no pasa por mí después si juego o no, va a pasar por el cuerpo técnico. Pero me siento bien, confiado y ahora volver a jugar sería muy lindo para seguir sumando minutos".

El partido de O'Higgins y Universidad de Chile por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2020 está programado para este domingo a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio El Teniente.