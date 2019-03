Jorge Burgos: No he sido contactado para asumir como presidente de Azul Azul

El ex ministro señaló, además, que no está "en condiciones personales" de asumir dicha responsabilidad.

El ex ministro Jorge Burgos descartó que lo hayan contactado desde Azul Azul para que asuma como presidente del directorio de la concesionaria a cargo de Universidad de Chile tras la salida del Carlos Heller.

En conversación con nuestro panel de Al Aire Libre en Cooperativa, el otrora parlamentario afirmó que "no he sido contactado ni formal ni informalmente para eventualmente presidir el directorio de Azul Azul".

"Hace un mes aproximadamente Carlos Heller, a quien yo conozco y suelo compartir con él, me contó antes de tomar esta determinación de salir de la conducción de la U que en abril habría un cambio de directores y me preguntó si me interesaba entrar al directorio y le dije que sí, que lo viéramos más adelante. Pero no tenía que ver con lo que ocurrió el fin de semana", relató.

En la misma línea, Burgos afirmó que en caso de que le ofrecieran el cargo "tendría que pensarlo, porque tengo la certeza de que todos en el directorio le dedican una parte importante de su tiempo y lo han podido hacer porque estaban en condiciones personales de hacerlo. Yo no tengo esa posibilidad, porque ejerzo mi profesión desde que salí de la política y me gano la vida con eso. Entonces ahí hay un inconveniente difícil de salvar".

Sobre cuál es su opinión acerca de cómo se debería conducir a la U, el ex ministro dijo que "Universidad de Chile y Azul Azul deberían fijar un proyecto a mediano y largo plazo. Creo que el nuevo directorio debería trabajar fundamentalmente en eso. No es algo que tenga que ver con éxitos deportivos inmediatos, hay que tener una mirada a largo plazo".