José Castro: Los árbitros están tomando un protagonismo que no deberían tener

El lateral izquierdo de Universidad de Chile José Castro habló en relación al "protagonismo" que están tomando los árbitros en el Campeonato Nacional, en base a la decisión de dar mayor dinamismo a los partidos con la consigna del "siga siga".

"El tema del protagonismo se comentaba por el tema de las faltas, lo que decíamos de esto del 'siga siga', pero -ellos- se están dando un papel que no deberían, porque lo importante somos los jugadores que le damos la vida al fútbol. Ellos se están tomando el protagonismo que no deberían tener", dijo en conferencia de prensa.

Sobre la idea de no cobrar algunas infracciones para mantener el ritmo del cotejo expuso que "a momentos nos va a servir que siga el balón en juego y en otros nos va a perjudicar, pero más que nada es eso, del punto de vista que lo ve cada uno".

"Lo que se debería cobrar, se tiene que cobrar. Lo que no, no se cobra no más, pero da que hablar por muchas cosas y ahí se ve, se nota que no están aplicando el mismo criterio", explicó.

También manifestó que "venimos con la confianza de dos partidos ganados, que no se daba hace tiempo, y con este serían tres, que tampoco se veía hace rato, y nos serviría demasiado, ahí estaríamos viendo para lo que estamos".

Castro habló sobre la opción de jugar junto a Matías Zaldivia y dijo que "es un jugador muy experimentado. Yo estoy recién saliendo al aire, como se puede decir, y que llegue un jugador con esa experiencia me sirve mucho, me habla, me da consejos".

"Lo que ha pasado en el tema nuestro, que siempre se ha comentado por la hinchada que pasa esto o esto otro, pero para nosotros como jugadores tener a la hinchada es un pro, nos sirve demasiado que se llene el estadio, y ahora que vayan 400 hinchas nos va a servir igual, sabemos cómo es la hinchada de nuestro club", dijo en la previa al partido con Curicó Unido.

La U enfrentará a Curicó Unido el próximo viernes en el arranque de la sexta fecha del Campeonato Nacional, desde las 20:00 horas en el Estadio La Granja.