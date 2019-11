José Luis Navarrete: Categóricamente, la U no juega sin público

José Luis Navarrete, presidente de Azul Azul, manifestó la postura del club Universidad de Chile de cara al Consejo de la ANFP que se realizará este martes, y sostuvo, de forma categórica, que "no jugamos sin público". Y también se rehusó a la posibilidad de reanudar el fútbol, en receso por el estallido social, fuera del país.

"Eso es como hacer un entrenamiento. La U, categóricamente, no juega sin público. ¿Fuera de Chile? ¿Por qué vamos a entregar nuestro fútbol a otro país? Acá nuestro estadio, instalaciones, cultura y fútbol. Tenemos que lograr un canal que nos permita tener una solución", declaró tras la reunión de diretorio este lunes.

Respecto a la cita de esta jornada en las dependencias de la ANFP, Navarrate reveló "los escenarios que se avecinan son bastante críticos. Evaluamos siete u ocho propuestas, y en función de ello será nuestra postura en el Consejo de mañana".

No obstante, Navarrete también fue enfático en afirmar que "sería un fracaso que se suspenda el fútbol. Nuestra principal actividad es el fútbol, y si nosotros como dirigentes no podemos llevar a cabo esta actividad, no tiene razón de ser estar retenidos".

"Fuera del tema económico, el fútbol es un motor social, que mueve masas y es una linda oportunidad para que esta actividad pueda manifestarse con respeto", agregó.

Por último, habló sobre la situación de Universidad de Chile en la tabla, peleando por evitar el descenso, y aclaró que, independiente si conviene o no a la institución que se suspenda el campeonato, "nos gustaría jugar en cancha nuestra situación".