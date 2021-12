José María Carrasco, defensa pretendido por la U: ¿A quién no le gustaría jugar en un club grande sudamericano?

El defensa boliviano José María Carrasco, jugador que estuvo el último año en Independiente del Valle y es pretendido por Universidad de Chile, conversó con Al Aire Libre PM sobre el interés de los azules y afirmó que es una opción llegar a un "grande sudamericano".

"Desconozco esa información, tal vez hablaron con mi representante y no me lo han comunicado, hace unos días llegué de Ecuador, quería desconectarme un poco y estar con mi familia. Tengo aún contrato con mi club en Bolivia (Blooming), pero es una sorpresa. Por respeto a mi club, no me he puesto a pensar en eso, pero, ¿a quién no le gustaría jugar en un grande como la U, a nivel nacional y sudamericano?", declaró.

Carrasco estuvo un año cedido en Independiente del Valle y regresó a Blooming, club dueño de su pase, pero su intención es seguir jugando en el fútbol internacional.

"Con mi agente hablé que quiero seguir afuera, es una revancha. En Independiente no pude jugar, no por condiciones, sino por una lesión. Yo estaba preparado, pero es lo que estamos buscando y jugar en el fútbol exterior, me ayudaría mí y a la selección", explicó.

Cabe señalar que Carrasco llegó a Independiente del Valle por gestión de Luis Roggiero, actual director deportivo de la U, lo que acerca las posiciones entre el zaguero y el conjunto estudiantil.